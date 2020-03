La adorable foto de la hija de Kylie Jenner dentro de una bañera llena de espuma

Kylie Jenner está llenando Instagram de ternura. La menor de la familia Kardashian mostró una adorable fotografía de su hija Stormi dentro de una bañera llena de espuma y es lo mejor que verás en toda la semana.

Mientras se distanciaba socialmente en casa durante la crisis del coronavirus, la estrella de Keeping Up with the Kardashians y la propietaria de Kylie Cosmetics, de 22 años, compartió la fotografía de una muy sonriente Stormi y escribió "Esta foto me hace feliz".

Parecía hacer feliz a Stormi también, con la pequeña bebé sonriendo ampliamente en la dulce imagen. Y muchos de los amigos y familiares cercanos de Jenner también sentían la alegría, incluidos Winnie Harlow, Anastasia Karanikolaou, Olivia Pierson, Malika Haaq y más.

Kylie Jenner y Stormi son muy unidas

"¡¡Esto me hace tan feliz!!" dijo la hermana de Kylie Jenner, Kim Kardashian West, de 39 años. "También me hace feliz", comentó Hailey Baldwin, de 23 años.

Kylie ha compartido muchas actualizaciones de su hogar en California durante la pandemia en curso. Muchas de sus actualizaciones han sido para instar a sus seguidores a que también se queden adentro y eviten el contacto con otras personas para ayudar a reducir la propagación del virus.

"Otro recordatorio diario para tomar este distanciamiento social en serio y en cuarentena", escribió Jenner la semana pasada.

