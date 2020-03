Joy Huerta viste sudadera rosa y pants deportivos para una cuarentena alejada de los lujos

Joy Huerta está pasando la cuarentena por el coronavirus en casa con su esposa e hija. La cantante se mantiene cómoda y alejada de los atuendos costosos y lujosos.

En una reciente fotografía que compartió en sus redes sociales, Joy utilizó una sudadera rosa, combinada con unos pants deportivos y unos tenis blancos, demostrando su humildad y cómo prefiere estar cómodo por sobre todo.

"Ya me bañé y peiné anticipando la cita que tenemos a las 5 en nuestro live, Tanto que hasta guapa me puse y como supongo que no me verán los pies en el live, pues aquí les dejo mi ajuar entero" escribió la cantante, horas antes de salir en vivo junto a su hermano en Instagram.