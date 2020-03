BTS explica el significado de algunas de las canciones de Map of the Soul: 7

View this post on Instagram

: 200221 BTS @ SiriusXM Radio💜 . 🔥Watch ‘ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prima here: https://youtu.be/gwMa6gpoE9 . 🔥Listen to the new album ‘MAP OF THE SOUL : 7’ here: ▶Spotify: spoti.fi/2HIfYv1 ▶Apple Music: apple.co/2Pa4i8A ▶iTunes: apple.co/38QiuuY ▶DEEZER: bit.ly/3bVGRtj ▶Amazon: amzn.to/37MxLvE — Cr: getty images #bangtanboys #bts #army #bangtan #kimtaehyung #taehyung #v #뷔 #방탄소년단 #태형 #김태형 #winterbear