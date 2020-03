Gloria Trevi llora y ruega a la gente se quede en casa

El mundo está enfrentando la pandemia del coronavirus Covid-19 y las autoridades aconsejaron a los ciudadanos mantenerse en sus casas para evitar una ola masiva de contagios, pues estos próximos 30 días serán cruciales para controlar el virus.

Las celebridades han acatado el llamado, entre esas Gloria Trevi que desde su casa envía mensajes a sus seguidores.

Gloria Trevi suele ser muy emotiva al comentar en sus redes sociales y este domingo decidió abrir su corazón para pedirles un favor a todos sus fans.

"Por favor, por favor, por favor, por favor￰゚#quedateencasa #yomequedoencasa los amo demasiado", escribió la cantante.

La cantautora subió dos breves video, donde le ruega a la gente que se quede en gente y hace un acercamiento a sus lágrimas.

"Me acabo de dar un baño. Estoy en mi casa, en pijama y arregladita para tirarme en la cama a ver películas con mi marido. De verdad raza, no sé de qué manera decirles, rogarles y pedirles que por favor quédense en casa. Estoy preocupada por todos ustedes… no tengo miedo, pero sí preocupación y quiero que también la tengan".

Agregó, "estamos en el momento crítico, en la etapa más importante ya el gobierno lo está reconociendo y vamos a apoyar a toda la gente… quédense en casa".