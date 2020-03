Sale a la luz video de Kim Kardashian en una pelea intensa con Khloé por esta millonaria razón

De todas las hermanas, Kim Kardashian es la que tiene el temperamento más fuerte e intenso de las 5. Es la más impulsiva del clan y eso la ha llevado a iniciar algunas peleas.

Una de las más recientes y alarmantes fue la discusión que tuvo con Kourtney Kardashian, que salió al aire en la temporada 18 del reality Keeping Up With The Kardashian, en la que incluso llegaron a manotearse y darse golpes.

A propósito de este hecho, en las redes sociales comenzó a circular el video de una pelea entre Kim Kardashian y su hermana Khloé, momento que fue transmitido en uno de los episodios del reality hace una década.

En el clip, publicado por la cuenta oficial del reality en YouTube, muestra la alegría de Kim al recibir su carro Bentley tan esperado. Sus hermanas está con ella paseando y probando la nueva compra.

La intensa pelea entre Kim Kardashian y su hermana Khloé

"Estoy muy emocionada", manifestó Kim, mientras que llamaba a sus amigas por teléfono para contarles sobre su carro.

Pero llega un momento en que tanto Khloé como Kourtney se muestran irritadas ante la actitud de Kim de presumir su Bentley.

"Sabemos que tienes un Bentley (…) no nos importa, adiós (…)" fue parte de lo que Khloé le dijo.

Entonces Kim respondió: "Estás tan celosa porque no puedes tener un Bentley y tratas de arruinar mi momento".

Kim llamó minutos después a su mamá Kris Jenner y le confesó: "Odio a mis hermanas".

Después, la celebridad de 39 años y creadora de Skims, se acercó a la habitación donde estaban sus hermanas y le comenzó a dar carterazos a su hermana Khloé.

"Gracias por irte, ve con tu Bentley que nadie puede comprar, no queremos tu Bentley", se oye que le gritan sus hermanas desde el cuarto mientras Kim se va.

A pesar de todas las peleas y las diferencias entre las hermanas Kardashian, todas se quieren mucho y tratan de compartir el mayor tiempo posible ahora que todas son madres y han formado sus propias familias.

