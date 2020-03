Confirman segunda temporada de Locke & Key

A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que la serie Locke & Key tendrá segunda temporada.

Cuarentena de telenovelas ¿cuáles producciones están disponibles en Netflix? La plataforma streaming Netflix ofrece un mosaico de telenovelas para distraerse en la cuarentena en la comodidad del hogar.

"Estamos encantados de continuar el viaje de Locke & Key junto a todos nuestros colaboradores increíbles. Estamos agradecidos con Netflix por todo su apoyo, especialmente en este momento difícil, y estamos ansiosos por brindarles el emocionante próximo capítulo de nuestra historia", dijeron Carlton Cuse y Meredith Averill.

"Basada en la increíble novela gráfica de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, Locke & Key ha cautivado audiencias alrededor del mundo en cada giro de la historia. Estamos muy orgullosos de haber sido parte de esta serie y estamos ansiosos por ver todo lo que Carlton Cuse, Meredith Averill y todo el equipo creativo tienen reservado para la segunda temporada”, comenta Brian Wright, Vicepresidente de Series Originales en Netflix.

En la temporada 2, a medida que crecen los desafíos, los hermanos Locke aceptan su rol de ser los nuevos Guardianes de las Llaves. La primera temporada de Locke & Key estrenó el 7 de febrero de 2020 en Netflix.

Locke & Key es una serie original de Netflix. Carlton Cuse, Meredith Averill son los productores ejecutivos y co-showrunners. Entre los productores ejecutivos se incluyen también: Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antonini y Ted Adams para IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert y Rick Jacobs para Circle of Confusion, Lindsey Springer, y John Weber y Frank Siracusa para Take 5.

La primera temporada de Locke & Key fue protagonizada por Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones, y Griffin Gluck.

¿De qué trata Locke & Key?

Los tres hermanos Locke y su madre se mudan a su hogar ancestral, Casa Llave, después de que su padre fue asesinado en circunstancias misteriosas, y descubren que la casa está llena de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. A medida que los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robarles esas llaves. De la mano de Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House), la serie trata un misterio profundo que se ata a la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a una familia.

Locke & Key en Netflix es la esperada adaptación televisiva de la serie de cómics más vendida por Joe Hill y Gabriel Rodríguez para los cómics de IDW.

También te puede interesar: