Viralizan My secret terrius, un k-drama que predijo pandemia

My secret terrius, una serie surcoreana que se estrenó en 2018, se está volviendo viral después de que los espectadores que veían la televisión de forma aislada durante la pandemia de coronavirus acudieron a las redes sociales para afirmar que el programa predijo la actual crisis de salud mundial.

Según los espectadores, el coronavirus se menciona en el episodio final de la primera temporada y la trama parece predecir la pandemia de coronavirus.

En la primer temporada durante el episodio 1, se muestra a un investigador médico diciéndole a un investigador que necesitan investigar más sobre un virus que parece ser un coronavirus mutante.

El investigador pregunta si el virus era el mismo que el MERS y el investigador explica que el MERS, el SARS y otros "virus de la gripe común" pertenecen a una familia llamada coronavirus.





Al contrario de lo que afirman las redes sociales, My Secret Terrius no predice la pandemia de coronavirus. El virus que es el tema del programa es un patógeno diseñado por laboratorio, pero los investigadores han negado que la teoría de la conspiración afirme que el coronavirus que causa COVID-19 es artificial.

El coronavirus al que se hace referencia en el programa también tiene una tasa de mortalidad mucho mayor (90 por ciento) que COVID-19. Las estimaciones de la tasa de mortalidad para COVID-19 varían del uno al seis por ciento. Aunque algunos afirman que podría ser aún mayor, ninguna estimación se acerca al 90 por ciento.

La serie surcoreana es protagonizada por So Ji Sub, Im Se Mi, Jung In Sun, y Son Ho Joon y tiene un total de 32 episodios.

Está disponible por streaming a través de las plataformas de Estrenosdoramas, Netflix y ViKi.

Las advertencias de los expertos inspiraron películas como Contagio y Virus, dirigida por Kim Sung-Su, que retrata la situación de los habitantes de un barrio de Corea del Sur que comienzan a morir repentinamente por un virus respiratorio. La situación se sale de control y el caos terminará siendo generado.

