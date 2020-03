Selena tendrá homenajes virtuales a 25 años de su muerte

View this post on Instagram

Here's an unforgettable Selena flashback. It was 25 years ago this month that Selena was the recipient of the prestigious GRAMMY award winning “Best Mexican-American” album for "Selena Live!" 💜 Aquí hay un recuerdo inolvidable de Selena. Hace 25 años, este mes, Selena recibió el prestigioso premio Grammy en la categoría de “Mejor Álbum México-Americano” para el disco, "Selena Live!" 🏆 #SelenaGrammys25 #FlashbackFriday #GRAMMYS @recordingacademy