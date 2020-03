The Joker está a punto de llegar a los 80 años

El Joker, o también conocido como Guasón, es el enemigo más emblemático de Batman. Además es uno de los villanos más populares de DC Comics.

Su excéntrica personalidad y locura para realizar sus planes, lo vuelven el antagonista favorito de muchos por varias generaciones.

También es uno de los villanos más influyentes en la historia de los cómics, y uno de los mejor reconocidos a nivel masivo. Una amenaza para héroes y villanos, Joker es uno de los antagonistas más siniestros y peligrosos del Universo DC.

A lo largo de la historia, el personaje es el responsable de muchas desgracias en la vida de Batman, como la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, la parálisis de Barbara Gordon, más conocida como Batgirl, y la muerte de Sarah Essen-Gordon.









DC Comics se prepara para festejar el 80 aniversario de The Joker, que desde su primera aparición en abril de 1940, se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y convincentes de los cómics y toda la cultura popular.

El próximo 29 de abril pondrán disponible un especial one-shot para celebrar el 80 aniversario del Joker, con varias que acompañarán el lanzamiento.

En las 100 páginas del especial del Guasón, los fanáticos podrán encontrar historias a cargo de Brian Azzarello, Lee Bermejo, Paul Dini, Denny O’Neil, Scott Snyder, Tom Taylor, Jock, José Luis García-López, Mikel Janín, James Tynion IV y Riley Rossmo, entre otros-

Además ocho portadas con los trabajos de David Finch, Steve Firchow, Francesco Mattina, Bill Sienkiewicz,Gabriele Dell’Otto, Lee Bermejo y Jock.

80 years of crime 🃏 80 years of clowns 🃏 80 years of the Joker 🃏 Here's your first look at the decade variants for THE JOKER 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE SUPER SPECTACULAR: https://t.co/MZcghct51y #TheJoker80 pic.twitter.com/m0q4YcjgSE — DC (@DCComics) March 7, 2020

Para descatar

El Joker fue nombrado el octavo mejor personaje de cómics por la Empire Magazine y el quinto mejor por la Wizard Magazine.

En 2008, alcanzó el puesto número uno en la lista de los 100 mejores villanos.

A fines de abril DC Comics lanzará un nuevo cómic especial, The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1, que esta vez celebrará los ochenta años de locura y caos del Joker.

En su primera historia (Batman #1, 1940), el Joker fue descrito por Bill Finger como un diabólico genio criminal con la apariencia facial de un payaso y que acostumbraba a dejar a sus víctimas con una grotesca sonrisa. Esto y los naipes del comodín que solía dejar en la escena del crimen, eran consideradas como las marcas del Joker.

Laugh it up with the Clown Prince of Crime in THE JOKER 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE SUPER SPECTACULAR, out 4/29: https://t.co/NAmi2qnLeR #TheJoker80 pic.twitter.com/a32APdOhfo — DC (@DCComics) January 17, 2020

Joker más destacados en el cine y la televisión

César Romero

En la serie de televisión de Batman de 1966-1969; la película en 1966.

Jack Nicholson en Batman (1989).

El actor Mark Hamill prestó su voz en la serie de animación de la Warner Bros. Batman: La serie animada, durante los años 1990.

En The Dark Knight (2008) el Joker fue interpretado por el actor australiano Heath Ledger, quien falleció meses antes del estreno de la película. Por primera vez se muestra a un Joker más siniestro.

Jared Leto (2016). Creo que el Guasón vive entre la realidad y otro mundo. Es una especie de chamán. Es un papel muy tóxico y tienes permiso para romper las reglas y desafiarte a ti mismo y al resto en una forma única”.



Joaquin Phoenix (2019)

El actor estadounidense logró su primer Óscar por su interpretación del Guasón en Joker, que mostró a un personaje totalmente distinto.

Frases célebres

"¿Por qué tan serio?"

"Esta ciudad se merece un criminal de mayor clase, y se lo voy a dar".

"No me vas a matar por tu absurda sensación de superioridad moral y yo no te voy a matar porque me divierto mucho contigo".

"Bueno, la locura, como tú sabes, es como la gravedad, basta con un pequeño empujón".

"¿Quieres saber de qué son estas cicatrices?"

"Lo que no te mata, solo te hace… extraño".

"Yo no soy un monstruo… sólo voy un paso por delante".