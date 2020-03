"No los dejemos solos", el mensaje de Andrea Legarreta para las enfermeras y doctores de México

View this post on Instagram

Hoy quiero pedir APOYO para [email protected] [email protected] [email protected],médicos y todos los empleados de los hospitales de México 🇲🇽!! Pedir a las autoridades correspondientes que TODOS tengan el material necesario para estar SEGUROS y PROTEGIDOS para poder así cuidar de sus pacientes 🙏🏻😷!! Y nosotros como sociedad, también podemos apoyarlos, con material, alimentos y de muchas maneras!! Son ángeles que dan su vida por salvar la de otros!! NO LOS DEJEMOS SOLOS!! Vamos México!! 🇲🇽💚🤍❤️ SI PODEMOS!! Por favor, si está en tus posibilidades #QUEDATEENCASA y así evitemos la saturación de los hospitales 🤍 🏥 Dios me los bendiga!!