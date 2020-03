Ariana Grande presume su cabello natural y desata el furor en redes

Ariana Grande se despojó de su icónica cola alta de caballo y dejó ver su cabello totalmente natural en una selfie durante su tiempo en cuarentena que tiene a sus seguidores fascinados.

La cantante de 26 años se despidió de tintes, alisados y extensiones durante su aislamiento por coronavirus y expuso este lunes 30 de marzo en redes sociales cómo lucen sus largos rizos color café en un día normal.

"Tengo un montón de estos", escribió en la descripción del auténtico retrato donde su sedosa cabellera cayendo como cascada es la gran protagonista. La postal obtuvo más de 5 millones de "likes" solamente en Instagram.

En el pasado, la actriz ha hablado sobre cómo los procedimientos a los que se sometió para el papel de Cat Valentine en la serie Victorious destruyeron su melena, pero tal parece que finalmente sus rulos se están recuperando.

"Tuve que decolorarme el cabello y teñirlo de rojo cada dos semanas durante los primeros 4 años interpretando a Cat… como se supondría, eso destruyó completamente mi cabello", explicó hace seis años en Facebook.

Debido a que los perfectos y estilizados peinados de la intérprete de "7 rings" ya son parte de su marca personal, sus fanáticos no pudieron evitar manifestar su emoción con el inédito retrato en miles de comentarios.

"Dejando que los rizos respiren. Amo verlos", "Eres tan bonita y tus rizos también", "Dios mío, estoy realmente enamorado de ti" y "Rizado nunca se vio mejor", fueron algunas opiniones en redes.

Igualmente, compañeros de la industria del entretenimiento, como Scooter Braun y Katy Perry, reaccionaron encantados y por montones ante la textura real del cabello de Grande.

Sin embargo, la persona más emocionada con esta exposición de belleza natural fue Joan Grande, la madre de Ariana, quien aplaudió el encanto de su hija en Twitter.

"Tu cabello/rizos naturales es un mundo en sí mismo… Eres una belleza magnífica por dentro y por fuera maquillada o natural", redactó la progenitora de la superestrella.

your natural hair/curls is a world of its own… a magnificent beauty you are inside and out/ made up or natural … I love you…

— Joan Grande (@joangrande) March 30, 2020