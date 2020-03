Eugenio Derbez y su inseparable Fiona protagonizan la mejor manera de ponerse en forma en esta cuarentena

View this post on Instagram

Me duele toooooodo y eso que Fiona no me dejó hacer naaaaaada! Ayer hice mi primer Boot Camp con @im_coaching y hoy no me puedo ni mover. Si quieren hacer ejercicio desde su casa en esta cuarentena, sigan a @im_coaching que está haciendo entrenamientos en vivo GRATIS todos los días a través de su cuenta. #súperecomendado PD: Si tienen perro, déjenlo en la cocina. I joined @im_coaching boot camp yesterday and even though Fiona didn’t let me do much, I am sore from head to toe! If you’re looking for an amazing workout to do at home during this quarantine, I highly recommend you follow @im_coaching and join her daily live boot camps!