Las películas ya hacen fila para sus estrenos

Grandes y esperados estrenos cinematográficos están en pausa, esto ante la situación mundial que se vive a raíz del Coronavirus (Covid-19).

Ahora sí, la realidad superó la ficción y el cine que se hace en todo el mundo prefirió mantener la distancia por unos meses.

Las grandes productoras, en especial de Hollywood, tomaron la decisión de posponer sus estrenos, incluso por un año.

Por ahora, ya se manejan nuevas fechas de estreno y anuncios para el segundo semestre del año. Las películas comienzan a hacer fila para llegar a las salas de cine.

Compañías productoras, directores y complejos cinematográficos esperan que todo esté funcionando con normalidad en verano, que suele ser muy lucrativo para los estudios y donde se suelen concentrar la mayor parte de superproducciones o proyectos que aspiran a ser líderes en taquillas.

Se mantiene la esperanza de que al menos en la parte final del verano las salas sí estén operando en la medida de lo posible.

Estrenos 2021

Rápidos y Furiosos 9: abril de 2021

Morbius, el spin off de Spider-Man con Jared Leto: 19 de marzo de 2021.

Cazafantasmas: más allá: 5 de marzo de 2021

Peter Rabbit 2: 15 de enero de 2021.

Uncharted con Tom Holland: 8 de octubre de 2021

Estrenos 2020

Tenet: 24 de julio

Wonder woman: 14 agosto

¡Scooby!: 14 de agosto

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo: 11 septiembre

The manay saints of new ark: 25 septiembre

Las brujas: 9 de octubre

Godzilla vs Kong: 20 noviembre

King Richard: 4 de diciembre

Dune: 18 de dieciembre

James Bond: sin tiempo para morir: 12 de noviembre

Fatherhood: 23 de octubre

Todavía sin fecha de estrenos: Malignant, In the heights, Antlers, La isla de la fantasía, Mulan, Viuda negra La mujer en la ventana, y The Personal History of David Copperfield

Cine mexicano

Entre las cintas mexicanas que estaban por estrenarse son: Los trapos sucios se lavan en casa y ¿Y cómo es él?