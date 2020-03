Esposa de Hugo López-Gatell es hermana de una famosa actriz

Hugo López-Gatell es uno de los hombres y nombres más buscados en las últimas semanas debido a que el Subsecretario Prevención y Promoción de la Salud, y está a cargo de las acciones que se toman durante la contingencia del coronavirus en México.

Las tragedias que han golpeado a los protagonistas de la telenovela "Corazón Salvaje" A una de las actrices le detectaron cáncer

El funcionario ha ganado gran popularidad en redes sociales y muchas mujeres lo han señalado como su "crush". López-Gatell de 51 años es un hombre casado, de hecho es cuñado de quien fuera una figura de las telenovelas en los años 90, Ana Colchero. Quien de hecho se retiró hace varios años y ahora es escritora.

alchetron.com/

La esposa del subsecretario se llama Arantxa Colchero Aragonés, quien tiene más de 10 años trabajando en temas de economía de la nutrición y del VIH. Y el parecido con su hermana Ana es innegable.

Arantxa también cuenta con maestría en Economía de la Salud por el INSP y el CIDE y doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins. Además fue asistente investigadora del Departamento de Epidemiología, auspiciado por la fundación Bloomberg.

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, Colchero Aragonés lideró el “Proyecto Bloomberg Impuestos- Fighting Obesity in Mexico: Supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies”, entre 2012 y 2017.

Y su gran curriculum continúa, actualmente es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), investigadora Nacional, SNI II por el Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT e investigadora “D” por los Institutos Nacionales de Salud. También participa en un grupo multidisciplinario que estudia la carga económica y de salud asociadas con prácticas subóptimas de lactancia materna en México.

En VIH ha trabajado en estudiar las características sociodemográficas, comportamientos de riesgo y prevalencia de VIH en poblaciones de alto riesgo en México. Ha estudiado factores asociados con cambios en peso en mujeres en países menos desarrollados.

También se ha dedicado al diseño y evaluación de impacto de estrategias estructurales para prevenir y reducir obesidad como políticas fiscales en México, así como etiquetado frontal y regulación de la publicidad en Chile.

Toda esta experiencia también ha generado un sin fin de reacciones en las redes sociales.

Me pasa con López Gatell y Arantxa Colchero Aragonés pic.twitter.com/YKfASQIUG6 — Verde Aquelarre (@verdeaquelarre) March 30, 2020

Yo solo quiero un matrimonio como el de Hugo LópezGatell y Arantxa Colchero. Pero al parecer, me la voy a pelar. ☹️ pic.twitter.com/lDc3QzQCQw — Miguel. (@_MiguelHC) March 31, 2020

De hecho sí tiene, es la Dra. Arantxa Colchero y aquí hay un link donde la entrevistan y explica en qué se enfoca en su trabajo (Es economista y se ha enfocado al área de la salud) https://t.co/VUOoeLSK45

(Prdn, soy la persona más obsesiva para conseguir información) https://t.co/t96mluBfXU pic.twitter.com/JwMvdUUun9 — nobea ofisial de gatell 😍👌 (@Vayeyamecalopez) March 27, 2020

Arantxa Colchero Aragonés esposa de Hugo López-Gatell. -Economista con maestría en Economía de la Salud por el INSP y el CIDE y tiene un doctorado en Salud Internacional por la Universidad de Johns Hopkins. pic.twitter.com/HW7pOb5CkP — Cerebros (@CerebrosG) March 31, 2020

También te puede interesar: