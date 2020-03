Segunda mitad del año, abarrotada por reprogramación de conciertos

Aunque hace unos días el gobierno de México anunció la Emergencia Sanitaria y luego

muchos artistas y agrupaciones están reprogramando sus presentaciones en el país durante la segunda mitad del año. Aquí te los presentamos

Michael Bublé

El famoso cantante, compositor y actor canadiense, Michael Bublé fue el último en reprogramar las presentaciones que ofrecería en abril en la Ciudad de México y Monterrey.

Mediante un comunicado, Zignia Live, operadora de los conciertos resaltó que por ahora lo más importante es la salud de las personas, por lo que se posponen para noviembre.

“Es de vital importancia salvaguardar la salid del público, así como de todas las personas que forman parte de esta gira”, asegura el comunicado.

Así quedaron las fechas:

Ciudad de México

23 de abril / nueva fecha: 5 de noviembre

24 de abril / nueva fecha: 6 de noviembre

25 de abril / nueva fecha: 7 de noviembre

Monterrey, Nuevo León

27 de abril / nueva fecha: 9 de noviembre

Roger Water

El cantante informó a través de redes sociales que This Is Not a Drill Tour no se realizará este año. A su vez, aseguró que todos los que adquirieron boletos podrán usarse para las nuevas fechas.

Festival Pa'l Norte

La fiesta musical con headliners como The Strokes, Todos tus muertos, Tame Impala, Sam Feldt, Claptone, Fara Fara, entre otros, se realizará el 11 y 12 de septiembre. De igual forma, los boletos adquiridos para las primeras fechas serán válidos para las próximas citas.

