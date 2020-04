Carlos Rivera, Reik y Marco Antonio Solís, listos para sus conciertos en línea de esta semana

View this post on Instagram

Frente a la situación que está viviendo el mundo y entendiendo que en muchos países la recomendación es quedarse en casa, toca ponerle buena vibra y un mensaje positivo a todo lo que está pasando… la música siempre ha sido un buen aliado en los momentos no tan buenos, la música reconforta y saca sonrisas… pensamos en preparar un concierto online para pasar un buen rato con [email protected] los que están sumados al #yomequedoencasa ¿qué les parece la idea? si les late nos ponemos a trabajar en esto. #almaltiempobuenacara #staythefuckhome #quedateencasa #REIKonline ¿que se arme?