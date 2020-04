La inusual amistad entre Jared Leto y Belinda sorprende a sus millones de seguidores

Durante la cuarentena, muchas celebridades han recurrido a las transmisiones en vivo de Instagram para conversar con sus seguidores y mantener la cercanía. Uno de ellos fue Jared Leto, el ganador del Oscar activó un live para hablar con personas de varias partes del mundo, entre ellas la mexicana Belinda.

El vocalista de 30 Seconds to Mars y la cantante mantuvieron una extensa conversación sobre lo que está sucediendo en el mundo entero con la pandema del coronavirus Covid-19 y las medidas de prevención que debemos tomar, aupando a sus seguidores a seguirlas.

entro a mi instagram y está jared leto en vivo platicando con belinda jajajajajaja k random pic.twitter.com/liBZNEodfr — ً (@feryreyna) March 31, 2020

Sobre esta amistad, Belinda, en entrevista con Ventaneando, dijo que se conocen hace más de 8 años y se mantienen en contacto. Hablan sobre los proyectos de cada uno "cuando comenzó la cuarentena, Jared me contacto preguntando por mi y mi familia, me pidió que me quedara en casa a salvo ya que sabe lo mucho que me gusta salir", dijo.

Los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver a este par juntos, haciendo algunas bromas. Belinda incluso motivó a Jared a gritar "¡Viva México!" al final de la conversación.

Belinda ya había expresado en su cuenta Instagram la preocupación que siente por su abuela y su mamá, las cuales se encuentran en España, uno de los países más golpeados por el coronavirus. Dijo que se mantiene en contacto con ellas y pendiente de todas las noticias y actualizaciones.

