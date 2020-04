La romántica historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín que los ha mantenido unidos por 20 años

Andrea Legarreta y Erik Rubín forman una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. Se casaron en el año 2000 y recién acaban de cumplir 20 años juntos, habiendo sobrepasado muchas pruebas pero también experimentado muchas alegrías y satisfacciones.

La conductora de Hoy de 48 años contó a las pantallas cómo nació la historia de amor con el cantante y actor, hoy de 49 años y padre de sus dos hijas Mía y Nina.

Cómo nació el amor entre Andrea Legarreta y Erik Rubín

"Siempre fui fan de Timbiriche pero específicamente era fan de Erik (…) siempre muy amable, un niño muy educado", confesó la artista. "Yo sabía que a él lo habían tratado muy mal al principio, sus compañeros, me daba cierta ternura, no sabía mucho de él y me encantaba su voz".

Entonces, después como reportera le tocó cubrir un evento con Timbiriche y, sin saberlo, comenzó a nacer el amor en ella.

"Luego toca ir a cubrir el foro de Timbiriche, ahí Erik se cortó el pelo y se lo decoloró. Entonces estoy viendo la transmisión, haciendo algunas cosas y lo veo y dije 'ah, caray', algo me pasó esa noche y verlo en el escenario (…) de verdad se crece y es un monstruo", contó admirando a su esposo.

Legarreta detalló cuándo ocurrió el 'flechazo': "Llegamos a una discoteca unos amigos y yo, veo a Rafael Villafañe (…) uno de los mejores amigos de Erik y está con él, me llama Rafa (…) y dice 'cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos (…) Entonces al momento de que yo me siento y mi brazo roza con su brazo, o sea hizo que me olvidara de mis anteriores amores o de mis tristeza, sentí esta energía", confesó cautivada, recordado esa época bonita de su vida.

Un momento tenso que tuvo que pasar Andrea Legarreta fue cuando le contó a sus padres que había compartido con Erik Rubín. A su mamá no le encantó la idea al principio.

"¿Con quién creen que estuve anoche? Con Erik Rubín (…) a mi mamá se le desencajó la cara", contó.

"Tenían fama de ser tremendos, los Timbiriches tenían fama de todo, de cosas que ni habían hecho y de otras que sí (…) Entonces no es que no fuera lindo sino que tenía fama de tremendo (…) entonces a mi mamá casi le da un infarto", manifestó.

Andrea recordó que Erik fue a su cumpleaños en esa época, a poco tiempo de conocerse, y su mamá seguía un poco renuente a la idea.

Cuando tenían 3 meses de novios, sucedió lo insospechado en esa etapa: Erik le pidió matrimonio a Andrea de la forma más romántica.

Al finalizar una obra de teatro, Erik sacó un anillo y desde allí le pidió a su novia que se casara con él, dejando en shock a la misma Andrea y al público presente.

Esta noticia no le encantó a los padres, quienes al principio hablaron con Andrea para tratar de hacerle cambiar de parecer. Pero finalmente Erik demostró que su amor por ella era verdadero y sus padres optaron por ver feliz a su hija.

