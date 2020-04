Belinda revela su opinión sobre Danna Paola: "Es muy talentosa"

Belinda disipó nuevamente los rumores de una presunta enemistad con Danna Paola en una reciente entrevista al programa Ventaneando, donde declaró que solo siente admiración y respeto por la actriz de Élite.

La cantante de 30 años fue cuestionada por Linet Puente sobre su disposición para colaborar con la intérprete de Sodio. Ante la pregunta, la estrella contestó afirmativamente y además confesó que considera "muy talentosa" a la joven de 24 años.

"Sí estaría padre, ella es una chica muy talentosa, la admiro, la respeto mucho y la verdad no sé qué esté haciendo en este momento, pero estaría muy bien", develó vía telefónica al show, según reseñó Infobae.

¿Cuándo saldría el sencillo entre Belinda y Danna Paola?

Sin embargo, la nacida en España destacó que aunque un dueto con la voz de Mala fama le parece una buena idea, su mente actualmente está enfocada en la pandemia de coronavirus.

"Por todo esto del coronavirus, honestamente no se nos ha ocurrido, no hemos pensando en eso, por lo menos yo he pensado en mi familia en que estén bien, no he pensado en mi carrera para nada. (Pienso) en mi familia, en mis seres queridos, en la gente que está muriéndose", señaló.

Recientemente, las divas causaron furor al retratarse juntas durante la primera edición de los Spotify Awards en la Ciudad de México. Desde entonces, los fanáticos de ambas les urgen que estrenen un tema en conjunto.

"Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir", escribió Danna Paola en la descripción de la imagen publicada en redes sociales; mientras, Beli subtituló la instantánea con la frase "Girl power".

"Dos grandes y talentosas", "Un feat entre ustedes dos estaría heavy", "Las dos en sus estilos propios. ¡Divinas!" y "Súper cool las dos", fueron algunas reacciones a la postal.