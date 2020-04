Fallece de cáncer protagonista de video "Yo contra ti" de Daddy Yankee

Jessie Reyes, quien protagonizó el video Yo contra ti de Daddy Yankee en 2017 falleció a causa del cáncer que padecía.

"¡La LUCHA ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz… ya no me duele nada. Les escribo porque sé que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizás estén tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma.

Solo imaginen que no estoy sola, si desde que comencé este proceso han sido miles de ángeles, los que me han acompañado y serán ellos los que me acompañen hasta morar al lado del señor, Dios", se publicó en el Facebook de la joven.

Video "Yo contra ti"

En 2017 el exponente de música urbana lanzó el tema "Yo contra ti" junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El video fue una colaboración del artista con "Race for the Cure" de la fundación Susan G. Komen.