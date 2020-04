Filtran fotos de Hugo López-Gatell joven y lo comparan con personaje de Harry Potter

Uno de los hombres clave de la contingencia por el coronavirus es Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Salud. El funcionario además se ha vuelto un "crush" para muchas mujeres.

Esposa de Hugo López-Gatell es hermana de una famosa actriz Ana Colchero fue una de las actrices más cotizadas en los noventas

Hace unos días se reveló que López-Gatell está casado con Arantxa Colchero Aragonés, quien es hermana de la exactriz Ana Colchero.

Y ahora en Twitter fueron reveladas fotografías de cuando Hugo López-Gatell se encontraba en la universidad, en la Facultad de Medicina.

Aquí las imágenes.

Porque usted lo pidió, el joven @HLGatell… ahora rolen foto de cuando era preparatoriano hippie (cortesía de @hebertosinlao ) pic.twitter.com/WS6PvMm4TV — Mónica Mateos-Vega (@MonicaMateosV) April 1, 2020

Comparte este Hugo López – Gatell joven para que nunca te falte la tranquilidad y serenidad en tu vida 💫✨ Namaste. pic.twitter.com/v1gBNyEQuY — Lizette en Casa (@yaree_liizT) March 28, 2020



Las fotografías han causado tan revolución que hasta un usuario de Twitter se ha atrevido a comprarlo con un personaje de la saga de Harry Potter, específicamente con Tom Riddle.

Cómo no van a ser el mismo. Hugo López Gatell // Tom Marvolo Riddle.

La UNAM es Hogwarts no hay duda.

Avada Ke-da-te-en-ca-sa.#HarryPotter #voldemort #HarryPotterAtHome pic.twitter.com/imn8fR8xKK — 🌩️Thunder boy🌩️ (@Hadrian_Monster) April 1, 2020

Y hasta con Timothée Chalamet en la cinta Call Me by Your Name.

¿A qué edad se enteraron que Lopez-Gatell fue el protagonista de “Call me by your name”? pic.twitter.com/DYxZX8rlCW — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) April 2, 2020

