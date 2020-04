Llueven las críticas a Ninel Conde por las "cirugías" a las que se ha sometido

Ninel Conde desde hace varios años es una de las mujeres más comentadas de la farándula mexicana. La actriz ha jugado muy bien su papel de bomba sexy, siempre presumiendo su cuerpazo de envidia.

Ahora, también está afrontando algunas burlas y críticas por las redes sociales referentes a las supuestas cirugías que se ha hecho en el rostro y se lo han cambiado a como se veía en los comienzos de su carrera.

Ninel no habla mucho sobre esto pero le ha tocado defenderse ante tantas acusaciones. Ante la prensa, una vez dijo "Estoy bien, no tengo nada. Salí en un video que grabe en un baño de mi casa, con una luz que no es para grabar, entonces estaba yo con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar (…) me estuve inyectando un medicamento con cortisona para el dolor y esto provocó que me hinchara y ya me dijeron que estaba desfigurada".