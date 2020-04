Las estrictas reglas de Geraldine Bazán con sus hijas en cuarentena

Este tiempo en cuarentena se presta para el ocio en casa, por lo que muchas madres han tenido que poner reglas y una rutina para que sus hijos no pasen todo el día viendo televisión o jugando. Eso fue lo que hizo Geraldine Bazán con sus dos hijas para que no pierdan el tiempo.

Geraldine Bazán subió divertidos videos en Tik Tok pero no fue ella quien se robó el show La actriz se quedó en casa para prevenir el coronavirus y así se divirtió con Tik Tok.

Fue la hija menor de Geraldine y Gabriel Soto, Alexa Miranda, quien reveló las normas que ha impuesto su mamá durante este periodo de aislamiento preventivo.

“Si se aburren lean un libro o jueguen, o dibujen, no vean la tele ni el teléfono. Tanto no, pero un poco", comentó la pequeña de 6 años en una de las historias que la actriz compartió en su cuenta Instagram.

Mientras la niña hablaba, la mamá reía divertida al verse revelada. “Imagínense, así me las traigo yo. Dicen que los niños nos echan de cabeza", expresó en el clip.

Y para muestra un botón, Alexa llevaba en sus manos un libro que estaba leyendo en el momento en que la artista la interrumpió para grabar el video.

Geraldine Bazán se queja del exceso de tareas escolares

Sin embargo, no todo ha sido diversión, las niñas también han estado recibiendo instrucciones escolares para aprovechar el tiempo y aprender desde casa. Por esta razón, la ex de Gabriel Soto se quejó en su perfil.

“No son vacaciones pero… Parece castigo. A poco no se emocionan con las tareas en esta contingencia!!?? O será que ya no volverán en todo el ciclo escolar??!! Ahhh no, no se crean!!! [email protected] asuste vdd??? Que si vuelvan please!!! Jajajaja. Aprovecho para dar todo el reconocimiento a [email protected] [email protected] que bárbaros, que paciencia!!!”, escribió en una publicación.

Las tres mosqueteras, como ella misma llama al grupo que forma junto a sus hijas, se mantienen en casa y cada día comparten imágenes y videos en Tik Tok para divertir a sus seguidores.

