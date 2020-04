Michelle Renaud confesó que le pidieron ponerse implantes de senos y glúteos para protagonizar telenovelas

Michelle Renaud es una de las actrices más talentosas de México, protagonizando exitosas telenovelas como "Las hijas de la Luna" y más recientemente "La reina soy yo".

Pero la artista de 31 años ha dado todo un ejemplo de amor propio al atraverse a retirarse los implantes de senos que se había puesto hace 9 años. Quiso hacelo para cuidar su salud y además para darle un ejemplo a su hijo Marcelo de que debe amarse tal cual es.

Michelle Renaud habla de los momentos en que le pidieron operarse

Durante una entrevista en el programa D-Generaciones de Unicable, la actriz contó que le llegaron a pedir que se operara para obtener papeles en proyectos.

"A mí, recién operada, iba a quedar en mi primer protagónico y me hablaron para decirme que querían me operara las bubis y las nalgas y yo 'pero si ya me las operé' (…) nadie jamás va a estar feliz con nada", confesó la actriz.

En otro momento también llegaron a cuestionar su peso: "También un productor me dijo ¿tú eres vegana? Y yo 'sí' y preguntó ¿pero comes puras papas o qué? (…) es que estás bien cachetona, así no me funciona el personaje (…) y le dije mira pues, si no quieres una cachetona, no me estés haciendo perder el tiempo con castings y qué creen, me dio el papel a mí".

El mensaje que ha dado la actriz en los últimos meses es de aceptación, de amor propio y que la estética nunca puede estar por encima de nuestra salud.

"Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio ni con mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. Mi pareja me apoyó mucho lo cual agradezco infinito", escribió Michelle a finales de enero cuando anunció a sus seguidores la decisión de quitarse los implantes.

Te recomendamos en video: