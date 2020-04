Selena Gomez reveló que sufre de trastorno bipolar

Selena Gomez discutió abiertamente su diagnóstico bipolar por primera vez con Miley Cyrus en su serie Bright Minded Instagram Live el viernes 3 de abril.

En la transmisión, con más de 180 mil espectadores, Selena dijo "Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, el Hospital McClean, y después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar". "Y cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. No me asusta una vez que la conozco".

Selena continuó diciendo: "Creo que la gente tiene miedo de eso, ¿verdad? Ellos dicen, '¡Oh!' Y lo he visto, he visto algo de eso incluso en mi propia familia, donde estoy como, '¿Qué está pasando?' Soy de Texas, simplemente no se sabe hablar de salud mental. Debes parecer genial. Y luego veo enojo acumulado en niños y adolescentes o en cualquier adulto joven. Simplemente siento que cuando finalmente dije lo que iba a decir, quería saber todo al respecto. Y me quitó el miedo".

Selena Gómez reveló que a veces teme quedarse soltera para siempre La cantante también explicó el significado detrás de la letra de su sencillo Rare.

Durante el chat en vivo de Instagram, los fanáticos expresaron su amor por la cantante de "Look at Her Now" en la sección de comentarios, enviando emojis de mariposa azul después de que Miley Cyrus reveló a sus fanáticos anteriormente en el episodio que Selena Gomez le había enviado los mismos emojis a través de Instagram DM , lo que provocó una conversación sobre tenerla en el programa.

