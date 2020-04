Fallece el cantautor Luis Eduardo Aute a los 76 años

View this post on Instagram

El próximo 16 de noviembre 1 Me va la vida en ello 2 De paso 3 Rosas en el mar 4 Aleluya nº 5 5 Pasaba por aquí 6 Siento que te estoy perdiendo 7 Hafa café 8 Dos o tres segundos de ternura 9 Imán de mujer 10 Volver a verte 11 Slowly 12 Alevosía 13 Dentro 14 Las cuatro y diez 15 De alguna manera 16 Anda 17 No te desnudes todavía Disco 2 1 Quiéreme 2 Mojándolo todo 3 Cine, cine 4 Prefiero amar 5 Una de dos 6 Queda la música 7 El niño que miraba el mar 8 Sin tu latido 9 Todo es mentira 10 Señales de vida 11 Atenas en llamas 12 Cada vez que me amas 13 A día de hoy 14 La belleza 15 Albanta 16 De la luz y la sombra 17 Al alba #luiseduardoaute