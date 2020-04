Protagonista de La Casa de Papel trabajará como enfermera contra el coronavirus

La actriz española Clara Alvarado, conocida por interpretar el personaje Ariadna en la exitosa serie de Netflix, La Casa de Papel, anunció que se alejará un tiempo de la actuación para dedicarse a su otra vocación, la enfermería, y de esta forma ayudar a los equipos médicos durante estos tiempos.

Te puede interesar:

Cuál es el significado de la canción Bella Ciao de ‘La casa de papel’ No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix a partir de este viernes

Desde hace unos días, contó la actriz a través de sus redes sociales, está cubriendo turnos de ocho horas en un hospital a las afueras de Madrid.

"Cuando llegué a la capital, compaginé enfermería y arte dramático durante dos años y acabé ambas carreras, lo que pasa es que en la vida he ido eligiendo caminos que me fueron llevando a la interpretación", escribió.

Aunque Alvarado reconoció que no tiene experiencia como enfermera y que al principio tenía miedo, sus compañeros en el centro sanitario le han brindado su ayuda todo el tiempo.

"Cuando te ven perdida o haces preguntas, no te señalan, sino todo lo contrario. Están todo el rato ayudándome a integrarme lo más rápido posible y ya noto una evolución brutal", afirmó.

"Salgo más asustada de lo que voy. Empiezo el día guay, teniendo cuidado con todo, desinfectándome, teniendo muy claro lo que he tocado, pero es tan difícil. Es que además no tenemos todo el material necesario para sentirnos cubiertos. Yo me siento muy expuesta, es una lotería. Pero por otro lado, pienso que soy una persona joven. También son momentos en los que no hay que pensar tanto en uno mismo, si no, no hubiese tomado esta decisión", expresó Clara.

TE RECOMENDAMOS VER: