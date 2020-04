Zac Efron reveló el consejo que Leonardo DiCaprio le dio para lidiar con los paparazzis

Zac Efron recordó el importante día hace más de 10 años en el que Leonardo DiCaprio le hizo el desayuno y le dio un importante consejo que lo ayudó a sobrellevar la presión del acoso mediático.

El actor de 32 años asistió al programa Hot Ones, con el conductor Sean Evans, donde reveló que conoció al ganador del Oscar durante un juego de baloncesto en 2008 y la estrella de inmediato le extendió una invitación a comer en su casa.

"Me preparó el desayuno al día siguiente. Cocinó waffles y los quemó, entonces hicimos panquecas. Fue asombroso”, rememoró la exestrella Disney, según reseñó BuzzFeed.

Leonardo DiCaprio and Zac Efron at a Lakers game (2008) pic.twitter.com/Dw0ef3lMSv — best of leo (@dicaprioimages) June 5, 2018

En ese momento, Efron se encontraba bajo los reflectores por el éxito de High School Musical y “tenía como un billón de preguntas para él. Definitivamente sobre lidiar con tanta presencia de paparazzis en mi vida”.

“Yo pensaba, ‘¿Cómo has manejado esto por tanto tiempo?’ y él dijo: ‘Francamente, lo estás pasando un poco diferente”, develó en el show donde que se comen alitas de pollo picantes mientras se contestan preguntas.

¿Qué le aconsejó Leo DiCaprio a Zac Efron?

Antes de llegar a la casa de DiCaprio, al menos diez carros siguieron a la joven celebridad, algo que incluso para el reconocido y veterano intérprete era “una locura”.

“Me detuve y algunos autos me siguieron y esta era la rutina normal”, reiteró. Al escucharlo, el actor de Titanic admitió: “Sí, nunca hay tantos autos aquí. Eso es una locura, amigo".

Zac Efron 2008 / 2018 pic.twitter.com/YUAZVYjy3j — DAILY CELEBZ (@beautifulcelebz) March 9, 2018

“Vi en sus ojos, un poco de la sensación que tenía constantemente todo el tiempo, que era como estrés y ansiedad. Me dijo: 'No te preocupes por eso. Estás bien", le aseguró. "Realmente aprecio que se haya tomado ese tiempo. Me ayudó un poco. Esa es la mano más grande que puedes extender si estás en Hollywood, cuidar a alguien más joven".