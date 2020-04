Bad Bunny estrena En casita junto a su novia Gabriela Berlingeri

Bad Bunny ha publicado una nueva canción sobre la cuarentena global debido al coronavirus, titulada En casita.

En la letra, el puertorriqueño reflexiona sobre sus sensaciones al tener que estar en casa encerrado todo el tiempo. Algo con lo que cualquiera puede identificarse con facilidad.

Para la ocasión, cuenta con la colaboración vocal de su novia, Gabriela Berlingeri, con quien canta: "Para cuando todo esto termine sabes que me debes un polvo".

¿Qué dice la canción?

Yo que te quería ver (Yo que te quería ver)

Pero no se va a poder (Pero no se va a poder; ¡no!)

Toca quedarme en casa, casa

Toca quedarme en casa, casa (Toca quedarme en?casa)

Yo?que?te quería ver?(Yo que te?quería ver)

Pero no se va a poder (¡No, no, no!)

Toca quedarme en casa, casa (Ah)

Toca quedarme en casa, casa (Ey, ey)

El sol ya se escondió (Ya se escondió)

Y el día nunca empezó (Nah, nah, nah)

Son las nueve, ya Wanda me texteó (No joda' má')

Pa' casa me metió (Wuh, wuh, wuh)

Ahora despierto hasta las sei', to' el día jugando play

Se acabó la leche, diablo, despué' de que yo eché el Corn Flakes

No quiero morir, tampoco romper la ley

Pero estar metió' aquí hasta mayo 16

Está cabrón, está cabrón (Está cabrón, está cabrón), ey

Está cabrón, está cabrón

Está cabrón ser yo

En la fila un viejito se desmayó (¡Ah!)

Quiero que el virus se vaya como Rosselló

Yeh, yeh, yeh, yeh

No tengo autotune y lo quiero usar

El concierto tuve que cancelar

Yeh, yeh, yeh

[Coro: Bad Bunny]

Yo que te quería ver (Yo que te quería), ey

Pero no se va a poder (Yo quería), eh

Toca quedarme en casa, eh (En casita)

Toca quedarme en casa, eh-eh-eh

En casita, en casita

En casita, toca quedarse en casita

Porque si no viene el viru' y nos mata

Ay, yo quiero cantar una, please

Yo que te quería ver

Pero no se va a poder

Toca quedarme en casa

Toca quedarme en casa

Yo que te quería ver, ah

Pero no se va a poder

Toca quedarme en casa

Toca quedarme en casa

Cuando todo esto termine

Sabe' que me debe' un polvo, un pol_

Cuando todo esto termine

Sabe' que me debe' un polvo, un pol_

Cuando todo esto termine

Sabe' que me debe' un polvo, un pol_

Cuando la cuarentena termine

Sabe' que me debe' un polvo, un polvo

Y ahora volvamos a la programación regular (Re-regular)

Escuchando lo mejor que nos trajo el 2020: YHLQMDLG

En lo que pronto se estrena, viva el perreo

Ella es Gabriela Berlingeri.

