Mellizos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez enamoran las redes al maquillar a su madre

Si hay alguien que está disfrutando del tiempo con sus hijos en esta cuarentena es Elizabeth Álvarez. La orgullosa madre de los mellizos Máxima y León recientemente encantó a sus seguidores en Instagram al compartir un par de tiernos videos donde deja que los pequeños la maquillen.

La intérprete de 42 años se divirtió jugando con sus primogénitos que se robaron el corazón de los internautas al ejercer como sus estilistas y dedicarse a maquillarla, peinarla y hasta pintarle las uñas.

“Aquí me están dejando muy bonita desde muy temprano. Mi peinador y mi maquillista miren qué bonito peinado me están haciendo. Me va a pintar las uñas, wow. Qué lindo chongo y todo, muchas gracias. Nunca había amanecido tan guapa y tan linda”, expresó la esposa de Jorge Salinas juguetonamente, según reseñó Las Estrellas.

El enternecedor momento cautivó a los fanáticos de la actriz de "Fuego en la sangre", además, impresionó el crecimiento de los gemelos de 4 años que, según usuarios de la red social, se parecen cada vez más a su papá.

"Jorge te ganó en los genes, son idénticos a él. Felicidades por esos niños tan bellos", "El niño es un minijorge", " Ay, pero qué belleza de twins. Igualitos al papá" y "León es su papá en miniatura", son algunas de las opiniones que Álvarez ha recibido en redes.

Así llevan la "fiesta en paz" Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

Hace unos días, el par de actores revelaron a través de la historias en Instagram cuál es el acuerdo al que han llegado para mantener la armonía en su hogar durante el tiempo en confinamiento por Covid-19.

En un breve clip, la intérprete en "El vuelo de la Victoria" le pregunta a su marido riendo mientras lo graba: "Hola, mi amor, ¿quieres decir algo?”.

Ante la pregunta, Salinas mira a la cámara para destapar el secreto de la tranquilidad en aislamiento: “Me prohibiste hablar, mi vida”.

“Bueno la cuarentena, que no hables para llevar la fiesta en paz”, respondió la estrella. Al final, ambos se dijeron "te amo".