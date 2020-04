Galilea Montijo deslumbra con un sensual vestido rojo lleno de lentejuelas

Como ya es de esperarse, Galilea Montijo impactó con el vestido que lució para el pasado episodio de 'Pequeños Gigantes', el último debido a que el programa fue suspendido por la cuarentena del coronavirus.

La conductora dejó con la boca abierta a los presentes y a los televidentes al salir con un atuendo rojo lleno de lentejuelas, con una apertura en su pierna que dejaba al descubierto su cuerpo tonificado. Muy, muy sensual.

En su cuenta Instagram, Galilea Montijo publicó varias fotografías con el vestido, mientras se alistaba para el programa. Sus millones de seguidores no dudaron en comentarle miles de halagos y piropos, resaltando su belleza y lo impactante del atuendo, uno de los más reveladores que se ha puesto.

En los comentarios escribieron "Siempre hermosa y a lo que sigue Gali", "Wow, me encanta como te ves en este vestido", "Fuego puro, preciosa". Aunque no todos fueron positivos, hubo una usuaria que escribió "No me gusta como te ves en esta foto, pareces preocupada y triste".