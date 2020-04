Pedrito Sola revela dónde tenía sus encuentros gay

Pedro Sola es uno de los conductores más populares de la televisión mexicana, quien en los últimos meses ha hablado abiertamente de su orientación sexual. Pero en esta ocasión, el conductor de Ventaneando sorprendió al recordar cómo era la vida gay en la Ciudad de México durante su juventud y reveló el lugar donde tenía sus citas.

Por medio de su canal de YouTube, Pedrito Sola publicó un video en el que relata cómo se conocían las parejas homosexuales en décadas pasadas, pues afirmó que actualmente las parejas tanto gays como heterosexuales ligan por medio de las redes sociales o plataformas digitales.

"Hoy el ligue en general entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres -entre mujeres y mujeres no me lo sé- pero son las redes sociales. Hay una red social, que yo tengo gente conocida a la que le dicen que a tantos metros de distancia está una persona con la que se puede ligar. No lo sé, yo realmente no le he entrado", dijo el conductor de espectáculos, quien mencionó cómo se ligaba en su juventud.

El conductor de 73 años de edad mencionó que había un lugar en la esquina de Avenida Insurgentes y la calle Aguascalientes, en la colonia Roma, Ciudad de México llamado "la esquina mágica".

"¿Por qué la esquina mágica? pues porque te paras y desapareces y de repente ahí la gente se daba vueltas en lo que en inglés se llama cruising. Vas caminando o en tu coche y ahí están los chavos parados, no chichifos, no de cobrar, eran muchachos que buscaban un ligue momentáneo, en la época donde no había enfermedades mortales. Siempre fue muy peligroso porque nuca sabías con quién te ibas a subir, igual te tocaba un maleante, un asesino o un maniático. Bueno, la esquina mágica fue muy socorrida en su momento porque era muy divertido y yo conozco a mucha gente que ahí ligó", comentó Pedrito Sola.

Debido a la cuarentena por coronavirus, Pedrito Sola ha publicado diversos videos cortos en su cuenta de YouTube en donde habla sobre su vida.

