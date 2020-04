Adele ya es una mujer oficialmente divorciada: 140 millones de libras pagó a su ex Simon Konecki

View this post on Instagram

De acuerdo con Daily Mail, Adele tendrá que pagar 140 millones de euros a su ex pareja Simon Konecki, tras su divorcio. ⁣ ⁣ El medio reporta que la razón por la que la cantante podría perder la mitad de su fortuna es porque no firmó un acuerdo prematrimonial.⁣ ⁣ 📷: Tumblr