Andrea Legarreta comparte una foto con sus hijas en la que parecen hermanas

View this post on Instagram

Hoy tuvimos rutina juntas! 👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️ En familia todo es mejor… Es tiempo de sacar lo mejor de nosotros… Así como muchos estamos aprovechando para limpiar nuestras casas y reacomodarlas, es una buena oportunidad para “limpiar” y “reacomodar” malos hábitos, defectos de carácter y actitudes que lastiman a quienes amamos y a nosotros mismos… Que dices? Cuando empiezas? TODOS tenemos algo que cambiar, desechar o mejorar… SI PODEMOS romper los malos hábitos, modos y actitudes! Por ti, por ellos… Empieza YA! Les mando mucho amor hermosuras!! #Paciencia #Fe #CuidateYCuidanos y si puedes #quedateencasa 🙏🏻❤️❤️❤️🙏🏻