Así lucía Bárbara de Regil cuando debutó en televisión

View this post on Instagram

Después de 1 Año 6 meses … y 8 meses probándola 👅 Aquí MI OTRA HIJA 🤩🥺💓🍑 Para ti Hermana con todo MI CORAZÓN 🥺♥️ Proteína vegetal 🌱 con ingredientes 100% naturales orgánicos certificados ✔️ Sus ingredientes aportan omega 3 , 6, 9, vitaminas ( A, K, E entre otras ) y minerales (zinc, fósforo, manganeso entre otros ) Tiene AMINOÁCIDOS ✔️BCAAS y también ✔️ADAPTOGENOS 💓🌱💓 Es una proteína limpia🌱 de fácil digestión ✔️Sin ningún aditivo sintético ✔️Sin gomas espesantes ✔️Sin conservadores ✔️Sin colorantes ✔️Sin azucares añadidas ✔️Sin OGM ✔️Sin gluten ✔️Sin saborizantes artificiales ✔️Ni edulcorante artificial 💓🍑💓🍑💓🍑 PRÓXIMAMENTE ➡️ Toda la info aquí @lovingit_healthy Dato: 🌱 Los adaptogenos son plantas y hongos que una vez que ingresan al organismo SE ADAPTAN según la necesidad física biológica o química para proveer relajación o estimulación