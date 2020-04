Cynthia Rodríguez regresa a Venga la Alegría y divide opiniones entre seguidores y “haters”

View this post on Instagram

Amo ser parte de la familia @cklassoficial 💕 @wdproducciones_ Les cuento que estoy en mi semana de vacaciones que se ha convertido en una semana de reflexión, de aceptar cambios de planes y de valorar la bendición de tener salud y de tomar muchas precauciones. Cuídense mucho familia. 🙏🏻❤️