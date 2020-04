Ex de Victoria Ruffo revela que Eugenio Derbez la abandonó antes de dar a luz

El actor Luis Gatica develó que Eugenio Derbez no estuvo junto a Victoria Ruffo cuando nació su hijo José Eduardo y tampoco se presentó para acompañar a su pareja y el recién nacido en su salida del hospital.

El galán de 59 años, quien mantuvo una relación de cuatro meses con Ruffo en los años 80, relató al programa Confesiones de Tlnovelas detalles inéditos del nacimiento del primogénito de la Reina de las telenovelas, quien sufrió el abandono del comediante antes de la llegada de su único hijo juntos.

Ex de Victoria Ruffo: "José Eduardo salió en mis brazos del hospital"

Gatica contó que después de terminar su romance con la actriz entablaron una muy sólida amistad. Por ello, se alegró mucho cuando se enteró que se había convertido en mamá y acudió al hospital a felicitarla en persona sin saber el triste panorama que se iba a encontrar.

El intérprete llegó para congratular a su amiga el día siguiente al alumbramiento pero, al preguntarle cómo estuvo todo, Victoria comenzó a llorar.

"Se me echa a llorar y me dijo: 'No estuvo nada bonito y me quedé sola…'. Le dije: 'tú eres un mujerón y vas a salir de esto, no sola porque ahí está el clan (de las Ruffo) y aquí estoy yo para lo que necesites y si yo te puedo ayudar, yo te ayudo", reveló.

Asimismo, la estrella se ofreció a apoyarla durante su salida con el bebé hacia su hogar. "Fui al día siguiente y José Eduardo salió en mis brazos del hospital. Vicky me necesitaba. (…) Yo necesitaba estar ahí, la quiero mucho y no se nos ha olvidado a ninguno de los dos", expresó.

Además, destacó que 'Vicky' para él es "una amiga a la que amo entrañablemente".

Recientemente, la primera actriz sostuvo en una entrevista para el cana del YouTube de su hijo José Eduardo que a más 20 años desde su separación de Eugenio Derbez, la única palabra que podría cruzar él es un “hola y nada más porque lo que sigue son puras mentadas”.

