Andrea Legarreta, furiosa por exagerados precios en equipo para médicos

Andrea Legarreta mostró su molestia por los abusos en los precios de equipos y materiales especializados para la protección de médicos y personal en hospitales que atienden a personas infectadas con coronavirus. De acuerdo con la presentadora, cada hora dichos material suben de precio, por lo que exigió no más abusos.

Te puede interesar:

La presentadora del programa "Hoy" publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró su enojo por dicha situación.

"BASTA de abusos!! URGE material para que se protejan nuestros doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros y TODOS los que laboran en hospitales públicos! Y como las autoridades no les dan el material suficiente, habemos grupos de personas que estamos juntando material para donarlo… INCREÍBLE comprobar la falta de “humanidad” y abuso de oportunistas sin corazón!! Dios quiera JAMÁS necesiten apoyo y no lo puedan encontrar por basuras que abusan como ustedes!! Comprendo que es su negocio, pero subir los costos cada HORA y de manera desmedida, es NO TENER MADRE!! Hay que denunciarlos!", destacó.

Además calificó como "basura" a las personas que lucran con el sufrimiento de las personas.

"Es una pena saber que hay mexicanos abusivos, que son verdaderamente una basura y que están aprovechándose de una situación tan fuerte y tan dolorosa en este país. Es increíble ver, que nosotros, un grupo de personas, estamos tratado de reunir material para que nuestros doctores, nuestros doctores, enfermeros, enfermeras y el personal que trabaja en los hospitales públicos pueda estar bien protegidos mientras ejercen su labor", mencionó.

También señaló que los precios aumentan cada hora. "Es increíble ver, que no es día a día, es hora tras hora que está mierda de gente se dedica a subir los costos de todo, de cubrebocas, de guantes, de batas, del overol de protección que necesitan, de los goggles. Solo quiero decirles que este tipo de abuso y este tipo de falta de humanidad se regresa", indicó.

También puedes ver: