Dominika Paleta comparte recetas deliciosas y saludables en 'Viva la vida'

La actriz Dominika Paleta decidió mostrar parte de su vida y su pasión por la gastronomía en el libro llamado "Viva la vida", en el que a través de recetas de cocina rememora su infancia y revela los secretos de sus platillos y postres.

"Escribí mucho sobre mi infancia de las recetas que yo aprendí de mi familia cuando llegamos a México, de los ingredientes que más uso y un poco de nutrición. Es un libro muy completo y no tienes que saber cocinar para poder hacer las recetas, simplemente ganas de comer rico y esa es la intención del libro que la gente lo disfrute con nuevas ideas", explicó a Publimetro.

Dominika Paleta destacó cocinar siempre ha sido parte de su vida, pues heredó el gusto por el arte culinario gracias a su abuela materna y a su madre.

"Existen muchas recetas que son significativas para mí pero de las que más hago son el pan de plátano, los muffins que a mis hijas les encantan, disfruto hacer postres y la verdad es un libro muy completo es para gente que quiera comer sano pero también comer de todo, entonces hay una gran variedad de gustos. Uso muchos ingredientes muy sencillos, ingredientes que hay en México como nopales, frijoles, lentejas, no son ingredientes raros", señaló la originaria de Polonia.

Herencia familiar

Asimismo, Dominika indicó que el gusto por la cocina fue heredado. "Mi abuela materna y mi mamá cocinaban muy rico, de ellas heredé mucho el gusto por cocinar y tengo también muchas recetas familiares que comparto en el libro, entonces definitivamente sí la cocina es un ligar que vas como heredando de generación en generación. A mí me gusta mucho cocinar con mi esposo con mis hijas y más ahorita con la cuarentena creo que es un buen momento", afirmó.

"Llevo ya muchos años en el mundo de la cocina, la verdad me gusta mucho he cocinado más de la mitad de mi vida y si creo qué hay personas que no conocían esta pasión que tengo pero la gente que me sigue en redes sabe que todo el tiempo estoy hablando de comida, de viajes, de lugares, de estilo de vida, entonces es una cosa que en paralelo siempre he tenido muy presente", aseguró.

Una opción durante la cuarentena

Este libro también es una gran opción para que las personas se atrevan a cocinar en esta cuarentena.

"Viva la vida es un libro que llevo varios años haciendo y trabajando en él. Decidimos sacarlo en digital porque creemos que es un buen momento para inspirar a la gente en cuarentena y que intente usarlo como inspiración para hacer recetas nuevas. No solamente es de cocina sino también de vida, es una especie de diario en el que muestro mis gustos”, comentó la actriz de 47 años de edad.

Auqnue actualmente Dominika Paleta está enfocada en su libro también adelantó que tiene diversos proyectos en cine y una serie.

¿Dónde conseguir Viva la vida?

El libro ya se encuentra en Amazon, iTunes y muy pronto estará a la venta físicamente.

