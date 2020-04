Las imágenes más tiernas: ellos son los cuatro hijos de Ricky Martin

View this post on Instagram

Los tres amores de papi, son un clon tuyo @ricky_martin , felicitaciones @jwanyosef 💞💞💞💞💞Repost @_vane_rod by @media.repost: Los tres amores de @ricky_martin: sus [email protected] Lucía Martin Yosef, Matteo Martin y Valentino Martin. ¡Son tres gotitas de agua, boricua! 👶🏻👶🏻👶🏻☀️☀️☀️👑👑👑 😍😍😍💗💗💗 #RickyMartin #AstroBoricua #TheBestArtist #Singer #Actor #Daddy #Dad #Sons #MatteoYValentino #Daughter #LucíaMartinYosef #Children #Babies #Baby #Family #Love #Cute #Sweet #Adorable #MeltedOfLove . . 📷 Edición by @_vane_rod. Imágenes originales vía @ricky_martin (foto de Lucía. Los Angeles, 8 de agosto de 2019) y Getty Images (fotos de Matteo y Valentino. San Juan, Puerto Rico, noviembre de 2008).