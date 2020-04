Las declaraciones de Yadhira Carrillo sobre las infidelidades de su esposo

La actriz Yadhira Carrillo ha aceptado que es capaz de comprender y aceptar las “canas al aire” de su marido Juan Collado que aun se encuentra recluido en la cárcel.

Yadhira Carrillo se aleja de su esposo para protegerlo del coronavirus: "Es un paciente vulnerable" Juan Collado es asmático e hipertenso.

En una de sus visitas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde está preso Collado, la artista aseguró que nunca, ni antes cuando estaba libre, ella estaba siguiendo los pasos de su esposo, preocupada por alguna infidelidad.

“Yo siempre lo he dejado ser, que haga lo que necesita, el tiempo que necesita. No soy una persona que está atrás de Juan, nunca pensando ‘Dónde estás, a qué hora llegas, con quién estás’, no, nunca”, sostuvo en entrevista con la prensa según Telemundo.

El hecho de que su relación comenzara cuando Collado aun estaba junto a Leticia Calderón, su anterior pareja y madre de dos de sus hijos, no es algo que la perturbe. Sostiene que la mayoría de los hombres son infieles y que es imposible frenar su naturaleza.

“No es que perdones o no una infidelidad, es que creo que es importante también saber sentarse y hablar, ver lo que está pasando, porque yo siento que todos los hombres son infieles o el 99.99 por ciento siento que son infieles”, aseveró.

Yadhira afirma que cuando en una relación hay amor y es fuerte, no necesariamente debe terminarse por una infidelidad. “Siento que a veces una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una cana al aire o un resbalón. Yo sí soy muy fiel. Siempre le he dicho en el momento en que tú ya no estés a gusto, en ese momento yo soy la primera en que te digo que ‘yo me retiro’”, expresó.

Yadhira Carrillo limitará visitas a la cárcel

En su más reciente cita a la prisión donde habita su esposo, la actriz comentó que las autoridades han limitado las visitas. “Ya en lugar de cuatro días solo puedo venir dos días, en lugar de seis personas solo podemos venir dos, entonces cada vez se va cerrando mucho más el espacio para poder estar con él, pero aquí estamos”, dijo.

Esta medida se debe a evitar el contagio de coronavirus entre los presos. Además, Juan Collado es asmático e hipertenso, por lo que corre más riesgos con la enfermedad.

