Bárbara de Regil luce irreconocible en esta foto de cuando tenía 16 años y acababa de dar a luz a su hija

View this post on Instagram

Hoy CUMPLE AÑOS Mi Corazon ,16 Años ! 🥺 (aquí TB yo tenia 22 años y ella 6años) Siempre fui una mamá súper empalagosa 🤤 Mar El amor que te tengo es INQUEBRANTABLE… Es incondicional y para toda mi vida … Pienso en ti como en Nadie … Eres el AMOR de mi VIDA ♥️ amo tu olor , tu piel , tu sonrisa , tu voz , amo como bailas , Amo tu gran corazón y sabes algo ? te admiro muchísimo ! Tú capacidad de aprender 🙏🏻🥺De pedir perdón , de liberar lo que te afecta 🙏🏻💓♥️ WOW 😍 TE AMO SOY TU FAN …. mi Neni…… CELEBRÓ TU VÍDA , TU CUMPLEAÑOS 🎁 ERES MI MEJOR REGALO MI NENI …. 24 de marzo Un día que nunca voy a olvidar