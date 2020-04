Karla Panini eliminó su cuenta Instagram luego de una intensa discusión con una seguidora

View this post on Instagram

Como ven a esa tipa es de lo peor no tiene vergüenza y es el una RIDÍCULA así pasen 50 años y la gente no va a olvidar todo lo que le hiciste a tu disque mejor amiga QEPD pero el karma existe nadie se salva de eso #karlapanini #robamaridos #comediante #karlaluna #laslavanderas #odiamosakarlapanini #televisateacompaña #televisa #multimedios #ventaneando #quedateencasa #monterrey #genteregia #tvnotas #tvnovelas #programahoy #cuentameloya #telehit #lasestrellas #platanitoshow #geraldinebazan #sherlyn #andrealegarreta #galileamontijo #andreaescalona #gabrielsoto #irinabaeva #laurabozzo #niurkamarcos #ponchodenigris