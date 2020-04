Kim Kardashian revela su increíble creatividad para tomarse los selfies con una asistente

Las excentricidades de la socialité más aclamada del mundo, Kim Kardashian, no tienen límites. Una recomendación médica ante una lesión de su muñeca, bastó para que la empresaria decidiera contratar a una asistente para que le tome las selfies que luce en sus redes sociales.

La esposa del cantante Kanye West es muy activa en su cuenta de Instagram, lo que ha desencadenado una lesión en su muñeca, según manifestó en uno de los capítulos de su reality show, Keeping Up With The Kardashians, donde explicó lo que le afectó en un músculo de la mano.

Foto/@captura YouTube

Es sabido por sus fans lo que la celebridad estadounidense tiene por las selfies, imágenes que llenan su cuentas oficiales y con las que enamora a sus millones de seguidores que siempre están atentos a sus publicaciones.

Y como esta influencer debe seguir cautivando, Kim se las ingenió y pidió la ayuda a su asistente, lo que le permite descansar su muñeca, pero garantizando que sus instantáneas continuarán estando a la orden para sus fans.

Kim Kardashian solucionó su problema de la muñeca para los selfies, con su asistente. / Foto/@captura YouTube

Una asistente fue la solución al problema de Kim Kardashian

Kim no se detiene ante ningún impedimento físico para seguir siendo la reina de las redes sociales. Y su madre, Kris Jenner se sorprendió en un episodio de la serie de las Kardashians, cuando escucha a su hija llamando a su asistente Paxy, para que le ayude a tomarse una selfie.

El truco es fácil, Kim estira su mano simulando que es ella la que sostiene el teléfono y se toma la foto, pero es su asistente la que lo hace, tal como se vio en el capítulo del programa, según reseña del portal Elementospe.

El momento se ve divertido, tanto para la principal protagonistas del reality show, como para su asistente, quienes ríen juntas mientras hacen la parodia en el selfie.

