Ingrid Coronado aseguró que sus hijos sí están vacunados contra el sarampión, desmintiendo a Fernando del Solar

Ingrid Coronado dejó claro que sus hijos, Luciano y Paolo, sí están vacunados contra el sarampión, luego de que su ex pareja, Fernando del Solar, dijera lo contrario.

En una entrevista ofrecida a Ventaneando, y reseñada por el portal Infobae, Ingrid reveló que conversó con el pediatra de los chicos y este le dijo que sí estaban vacunados "Me dijo que están vacunados. Hay dos vacunas de sarampión, una se pone a los 12 meses y otra entre los 5 y 6 años, por lo tanto los dos la tienen. En el caso de Paolo, la segunda fue aplicada hace dos años, así que está más activa que nunca".

Todo esto se desencadenó cuando Fernando del Solar habló con el programa De Primera Mano donde aseguró que sus hijos tenían sarampión.

El conductor dijo "Estoy con mis hijos que, desgraciadamente, desde el jueves pasado les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo, obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre: ‘¡Mamá!, ¿me pusiste la vacuna del sarampión?’, me dijo: ‘¡Sí, sí!, quédate tranquilo’. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida".