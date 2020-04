Mira todos los trajes de baño que Andrea Escalona ha desfilado en cuarentena

View this post on Instagram

Quise cortar la flor Mas tierna del rosal Pensando que de amor No me podria pinchar Y mientras me pinchaba Me enseño una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa 🌹 🔥❤️💃🏼😍😈🌿🌹 #quédateencasa #casaDeCampo #casadelosabuelos #villadelCarbon #ootd @bikinisbyoli photo by @pau_gonz16