El sorprendente antes y después de Ariana Grande, la estrella de Nickelodeon que se convirtió en ícono pop

View this post on Instagram

Ariana and victori 🤩 Which season do they both look the best in ?❤️ – – – @lizgillz @arianagrande @victoriajustice @jogia @leonthomas @mattbennett #jadewest #lizgillies #catvalentine #arianagrande #torivega #victoriajustice #beckoliver #avanjogia #andreharris #leonthomasiii #robbieshapiro #mattbennett #victorious #explore #explorepage