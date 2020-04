Carmen Villalobos tiene el look perfecto para pasar la cuarentena muy cómoda

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus Covid-19, la mayoría de los países del mundo decretaron una cuarentena, por lo que las personas se han visto obligadas a quedarse en casa. Las celebridades no son ajenas a todo esto, entre esas Carmen Villalobos.

La actriz de 'Sin senos no hay Paraiso' está resguardada en su hogar mientras espera que la situación se resuelva. Mientras está en casa, mostró por su cuenta Instagram el que puede ser el look perfecto para no hacer nada.

Una playera roja, con un bonito mensaje, y unos pants deportivos. Ese es el atuendo casi oficial de todas las personas mientras están en casa, ya sea disfrutando días de descanso o trabajando.

Carmen Villalobos aprovechó la publicación para dejar un esperanzador mensaje "Más solidaridad, más compasión, más empatía , más serenidad , más respeto… Bienvenido abril y a seguirle poniendo la mejor actitud a todos estos días".

No es la única que se ha mantenido en casa. Estrellas como Kylie Jenner Danna Paola, Belinda, Ariana Grande y Gloria Trevi han seguido las medidas de prevención aconsejadas por las autoridades. A través de las redes sociales no han perdido en contacto con sus millones de seguidores.

