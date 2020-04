Revelan la última voluntad de Gus Rodríguez

View this post on Instagram

Seré una luciérnaga. Y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en el estado mexicano de Tlaxcala Solo me verá del 27 de mayo a fines de junio quien quiera ir a verme… o cualquier noche en su imaginación. Iluminaré así el camino de quien me ama. Brillaré cuando yo quiera y vea que me necesiten, no cuando me exijan y desesperados recurran a mi. Mi luz no estará visible todo el tiempo, pero cuando se deje ver, será uno de esos recuerdos imborrables que te recordarán que me viste, que te vi y que estás en mis pensamientos por la eternidad. Seré una luciérnaga.