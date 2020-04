José Eduardo Derbez revela por qué tiene un mini pig como mascota: “Soy raro”

Hace un par de años, José Eduardo Derbez enterneció a sus seguidores al revelar que se había convertido en padre… de un mini pig al que bautizó Boris. Ahora, el actor confesó que su “hijo” y sus dos gatos son sus acompañantes durante esta cuarentena y además se sinceró sobre el por qué decidió tener un puerco.

Durante una conversación con la conductora Alejandra Espinoza para el programa El Break de las 7, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que estaba en confinamiento sin compañía humana, pero al menos tenía a sus mascotas.

“Mi puerco ahorita está con su veterinaria, pero sí tengo uno”, contó a Espinoza quien desconocía la existencia de Boris.

La sorprendida modelo no dudó en preguntarle por qué tiene como mascota al lindo y rosado animal en lugar de un perro, a lo que José Eduardo contestó sin tapujos:

“Ni yo sé… es que soy raro”.

“Cuando yo adquirí al puerco, la veterinaria que me lo dio me dijo: ‘no hace ruido, no muerde, no destruye, es súper obediente…', y todo lo que me dijo que no hacía, pues todo eso sí lo hace. Entonces me estoy volviendo loco y supuestamente no crecía y ahorita ya es un monstruo”, relató durante la entrevista.

De igual forma, precisó que cuando lo compró era tan pequeño que cabía en su mano, pero ahora calcula que pesa “más de 40 kilos”.

José Eduardo Derbez: “Soy un papá luchón”

El año pasado, el youtuber asistió al programa Más mascotas que humanos en compañía de su mini pig y habló brevemente sobre cómo se había robado su corazón y cómo había cambiado su vida desde que lo acogió junto a su exnovia Bárbara Escalante.

“Los empecé a ver por una cuenta en redes sociales y me gustaron mucho. Fui a un criadero y me hablaron maravillas de él (…). No es un animal fácil pero me enamoré de él”, contó al host Paul Stanley.

También develó que desde que Boris llegó a su vida “a las 7:00 de la mañana me despierta para desayunar” hace muchos ruidos y tiene que brindarle muchos cuidados.

“Me lo acabo de llevar a Acapulco y necesita su bloqueador porque si no se quema. Le pongo también sus cremas porque tiene la piel muy reseca, bañarlo, la cepillada…”, enumeró.

Igualmente, José Eduardo Derbez insistió que aunque ha tenido perros antes, el puerco es cien por ciento más difícil; sin embargo, se considera un “papá luchón”.

“Soy papá soltero, papá luchón, empoderado, sin miedo al éxito, desempeñando mi papel bien, no le pido nada a nadie”, concluyó.

